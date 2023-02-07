Öte yandan yarısı yıkılan Mete Apartmanı bugün drone ile görüntülendi.

Enkaz altındaki 11 kişinin yakınlarından biri dünden beri yeğenini beklediklerini söyleyerek “Biran önce çıkarılmasını bekliyoruz” dedi.

Çukurova ilçesi Güzelyalı mahallesinde 3 bloklu 13 kat 39 daireden oluşan Mete Apartmanı’nın 1 bloğu çöktü. Kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları iz takip köpekleri ile devam ederken enkaz altında kalanların yakınlarının gözü yaşlı bekleyişi de sürüyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde zarar yol açan depremde enkazı altında 11 kişinin kaldığı Adana’daki Mete Apartmanı havadan görüntülendi.

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