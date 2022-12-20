İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nce Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde düzenlenen “Yarına Bir Adım da Bizimle At” projesinde 13 branşta 710 çocuk ve gence verilen lisans edindirme faaliyetlerinin ardından lisans belgesi takdim töreni yapıldı. Judo, okçuluk ve karate branşlarında eğitim alan sporcuların gösteri gerçekleştirdiği programda çevik kuvvet polisleri de çocuklara konser düzenledi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nce Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde düzenlenen “Yarına Bir Adım da Bizimle At” projesinde 13 branşta 710 çocuk ve gence verilen lisans edindirme faaliyetlerinin ardından lisans belgesi takdim töreni yapıldı. Judo, okçuluk ve karate branşlarında eğitim alan sporcuların gösteri gerçekleştirdiği programda çevik kuvvet polisleri de çocuklara konser düzenledi.

Polis, vatandaş ve çocuk ilişkisini geliştirmek, çocuk ve gençler ile devlet arasındaki bağ ve köprüleri sağlamlaştırmak, çocuk ve gençlerin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde "Yarına Bir Adım da Bizimle At" projesi ile 13 branşta 710 genç ve çocuğa sporda lisans edindirme faaliyeti uygulandı. Lisans edindirme faaliyeti uygulanan çocuklara Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde lisans sertifikalarının takdimi yapıldı. Programda judo, okçuluk ve karate branşlarında eğitim alan sporcular gösterilerini gerçekleştirdi. Çevik kuvvet polislerinin verdiği konserde gençler, çocuklar ve veliler şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi. Çeşitli etkinliklerin de düzenlendiği program renkli görüntülere sahne olurken çocuklar doyasıya eğlendi.

Masa tenisinde lisans alan Hiranur Korkut, “Masa tenisine 2. sınıfta başladım zevk alarak oynuyorum. Şu an Türkiye derecem var, İstanbul’da derecelerim var. Polis ablalarım geldi hepsiyle oynadım, eğlendik. 5 yıl boyunca eğitimimiz oldu eksiklerim olduğunda onun üzerine gidiyoruz. Hem eğlenceli, hem güzel hem de zor bir eğitim geçirdik” dedi.

Proje ile lisans alan Masal Eryılmaz, “Ben de 2. sınıfta başlamıştım, masa tenisini severek oynuyorum. Arkadaşım ile birlikte başlamıştım eğitimim devam ediyor 5 yıl oldu. Severek oynuyorum, eğlenceli bir spor bence. Polis ablalar ve abiler ile sohbet ettik onlarla oynadık bize karşı çok iyilerdi” dedi.