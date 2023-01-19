Muğla’da 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle 169 bin 878 öğrenci karne alacak.

Muğla’da 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle 169 bin 878 öğrenci karne alacak.

Muğla’da 2022 - 2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle birlikte resmi ve özel olmak üzere 815 okulda, 169 bin 878 öğrenci ve 14 bin 944 yönetici ile öğretmenler yarıyıl tatiline başlayacak.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “2022 - 2023 Eğitim öğretim yılının ilk yarıyılını geride bıraktığımızı belirterek çocuklarımızın karne notları ne olursa olsun, umudunu ve kendine olan güvenini her daim diri tutmanın önemli olduğunu” belirtti. İl Müdürü Çay “Şunu unutmamalısınız ki başarının yolu herkese açıktır; düzenli, planlı ve disiplinli çalışmanız sizi başarıya götürecektir. Tatilinizi dinlenerek, ailenizle, arkadaşlarınızla değerli zamanlar geçirerek, kitap okumanın tadına vararak, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere katılarak geçirmenizi diliyorum. Yarınlarımızın teminatı öğrencilerimiz için gösterdiğiniz üstün gayretten dolayı hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum diyerek, başarılı bir dönemi ardımızda bırakırken yaptığınız tüm güzel çalışmalarınızdan dolayı sizleri kutluyor; sağlıklı, mutlu, huzurlu bir tatil dönemi geçirmenizi diliyorum” dedi.