Yarımca Mimar Sinan Mahallesi’ne içinde kafeterya, kütüphane, sağlık ocağı, muhtarlık binası, yürüyüş yolları ve çok amaçlı salonların olacağı Kent Meydanı inşa ediliyor.

Yarımca Mimar Sinan Mahallesi’ne içinde kafeterya, kütüphane, sağlık ocağı, muhtarlık binası, yürüyüş yolları ve çok amaçlı salonların olacağı Kent Meydanı inşa ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi’nin birlikte Yarımca Mimar Sinan Mahallesi’nde hayata geçireceği Yarımca Kent Meydanı projesinde çalışmalar devam ediyor. 12 dönümlük alanda hayata geçirilecek olan ve proje içerisinde 75. Yıl Cumhuriyet Parkı da yenileniyor. Proje çerçevesinde daha önce içerisinde sağlık ocağı ve muhtarlığında bulunduğu bina yıkıldı ve yenisi için de çalışmalar hızla başladı. Alt katı kafeterya ve kütüphanenin olacağı iki katlı binada yine Mimar Sinan Mahalle Muhtarlığı ve sağlık ocağı yer alacak. Vatandaşların oturabileceği, dinlenebileceği kent mobilyaları konulacak. Park ile bütün olarak tasarlanan projede otopark, ahşap köprü geçişleri, yürüyüş yolları, çok amaçlı spor sahaları ve çocuk oyun alanları da olacak.