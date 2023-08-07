Körfez Belediyesi mehteran takımı, Yarımca Sahili’nde konser verdi. Sahil şeridi boyunca yürüyen mehteran takımını görenler telefonları ile bol bol fotoğraf ve video çekti.

Körfez Belediyesi mehteran takımı, Yarımca Sahili’nde kordon boyunca marşlar ile yürüdü, mini konser verdi. Alparslan Türkeş Spor Kompleksi önünden başlayan yürüyüş, Yarımca Nazende yanındaki etkinlik alanına kadar devam etti. Deniz kenarındaki yürüyüş yolunda marşlarla yürüyen mehteran takımını görenler, telefonlarla bol bol fotoğraf ve video çekti, alkışlarla eşlik etti. Yürüyüş sonrasında ise etkinlik alanında gösteri devam etti. Sevilen marşları seslendiren mehteran takımı, finali Hücum Marşı ile yaptı.