Körfez’de 8 bin metrekarelik alanda yapımı süren Yarımca Kent Meydanı’ndaki çalışmalar sona yaklaştı. Sosyal donatılar, voleybol ile sahası, taksi durağı, yürüyüş yolları ve çocuk oyun gruplarının bulunduğu Yarımca Meydanı, tamamlandığında vatandaşların uğrak noktalarından olacak.

Körfez Yarımca Kent Meydanı ve 75. Yıl Cumhuriyet Parkı projesinde çalışmalar sürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi ile yürütülen çalışmalar tamamlandığında bölge sakinlerinin hoşça vakit geçireceği alanlar oluşacak. Mehmet Akif Ersoy Cami ve 75. Yıl Cumhuriyet Parkı’nı bütünleştirerek şehir meydanına dönüştürecek proje tamamlandığında, 8 bin metrekarelik alanda voleybol basketbol sahası, taksi durağı, yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları ve sosyal donatılar yer alacak.

Proje çerçevesinde Körfez Mimar Sinan Mahallesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Cami önündeki meydanı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve caddenin güney kısmında kalan 75. Yıl Cumhuriyet Parkı ile bütünleştirerek bölgeye güzel ve ferah bir alan kazandırılması hedefleniyor. Bu çerçevede, 8 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesi, peyzaj çalışması ve diğer inşa faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

75. Yıl Cumhuriyet Parkında voleybol ve basketbol sahası, oturma grupları, bir adet taksi durağı, totem, yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, spor aletleri bulunacak. Çalışmalar dahilinde Cumhuriyet Parkı bölümünde yapısal ve bitkisel peyzaj imalatları yapılıyor.