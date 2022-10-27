Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde bazı adreslerde yapılan aramalarda yarım ton kaçak tütün ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde bazı adreslerde yapılan aramalarda yarım ton kaçak tütün ele geçirildi.

2 kişiye adli işlem yapıldı

Edinilen bilgilere göre; Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesi çalışmaları çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi. Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde 3 ayrı adreste yapılan aramada, 250 bin dolu makaron, 500 kilogram tütün, bir kompresör ve bir tütün kırma makinesi ele geçirdi. Konuyla ilgili 2 kişiye adli işlem gerçekleştirildi.