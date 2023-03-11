İzmir’in Dikili ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Yarım saat etkili olan sağanak yağmur sebebiyle caddeler bazı iş yerleri sular altında kaldı.

Meteoroloji tarafından İzmir için yapılan sağanak ve kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından yağmur, kentin kuzey ilçelerinden giriş yaptı. Dikili ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, ilçedeki bazı caddeler ve iş yerlerinde su baskını meydana geldi. İş yerlerine dolan suları tahliye etmeye çalışan esnaf zor anlar yaşarken, sağanak yağışın gün boyu etkili olacağı öğrenildi.