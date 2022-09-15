Samsun Büyükşehir Belediyesi, Canik ilçesindeki yarım asırlık yol problemini çözüme kavuşturdu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Canik ilçesindeki yarım asırlık yol problemini çözüme kavuşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri Canik ilçesinde 4 mahalleyi birbirine bağlayan 12 bin 800 metre uzunluğundaki yolu kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Büyükşehir grup yolu çalışması kapsamında Kaleboğazı Mahallesi’nde 2 bin metre, Kaleboğazı mahallesi-Başkonak Mahallesi bağlantı yolunda 2 bin 600 metre, Başkonak Mahallesi-Kızıloğlak Mahallesi bağlantı yolunda 2 bin 800 metre, Kızıloğlak Mahallesi-Demirci Mahallesi bağlantı yolunda da 5 bin 400 metre olmak üzere toplam 12 bin 800 metrelik yolu genişleterek A tipi sathi kaplamayla yeniledi.

“Bu yollar bizi vatandaşımızın kalbine ulaştırıyor”

Yol çalışmalarıyla ilgili değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Biz göreve geldiğimizde ‘yolsuz mahallemiz kalmayacak’ demiştik. Bu hedef doğrultusunda gece-gündüz çalışıyoruz. Ekiplerimiz 7/24 sahada. Yolları tamamlanan vatandaşlarımızın yüzündeki mutluluk bizim enerjimizi artırıyor. Bu yollar bizi vatandaşımızın kalbine ulaştırıyor” dedi.

“Burası şimdi otoban gibi oldu”

Kaleboğazı Mahalle Muhtarı Ali Karagöl, “Yol problemimizi çözdüğü için Başkan Demir’e çok teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır çile çekiyorduk. Artık rahata erdik” açıklamasında bulundu.

Sağlık hizmeti için her ay 4 mahalleyi ziyaret eden aile hekimi Feyza Parlak Kabakçıoğlu, “Yol çalışmalarından ötürü Büyükşehir’e teşekkür ediyoruz. Göreve gelirken yolda çok zorlanıyorduk. Şimdi yol hem daha güvenli hem de daha konforlu“ diye konuştu.

Başkonak Mahalle Muhtarı Davut Şişman ise “Bu yolda çok sorunumuz vardı. Araçlar birbirine yol veremiyordu, araçlar yolda kalıyordu. Allah, başkanımızdan razı olsun” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Halil Karagöl de “Çok sıkıntımız vardı, bu yolda çok kazalar oluyordu, arabalar sürekli sanayiye gidiyordu. Burası şimdi otoban gibi oldu” ifadelerini kullandı.