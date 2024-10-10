Aydın’ın İncirliova ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Fuat Durak 1972 model traktörüyle ekmeğini topraktan kazanıyor. Traktörüne olan bağlılığıyla dikkat çeken Durak, "Biraz titizimdir. İmkanım oldukça traktörümü siler, temizlerim. Her şeyi orjinal. Kendim aç gezerim ama traktörüme bakarım" dedi.

Zeytin ve incir işi ile uğraşan Fuat Durak 52 yıldır traktörüne gözü gibi bakıyor. Traktörünün bakımlarını eksik etmeyen ve sık sık boyatan Durak’ın emektarını gören gözlerini alamıyor. Yarım asrı geçkin zamandır hiç durmadan çalışan traktör Durak’ın olmazsa olmazları arasında ilk sırada yer alıyor. Traktörünün üzerindeki yazısından boyasına orjinal olduğunu kaydeden Durak, toz toprak içinde çalışsa da traktörünün temizliğini ihmal etmiyor. Durak için traktör sadece bir araç değil aynı zamanda bir hayat arkadaşı olurken, yılların getirdiği tecrübeyle traktörünü her zaman mükemmel durumda tutmaya özen gösteriyor. Hem tarım işlerinde hem de günlük yaşamında traktörünün günlük bakımını keyifle yapıyor.

"Traktörüm benim ekmek teknem"

Traktörüne gözü gibi baktığını ifade eden Durak, "Biraz titizimdir, imkanım oldukça traktörümü siler, temizlerim. Bu traktörle neredeyse bir ömür geçirdik. Bugüne kadar çok şükür hiç kaza yapmadık ve traktörüm her şeyiyle orijinal. Bu traktörün ilk rengi mavi o yüzden hep boyanabilen kısımlarını maviye boyatırım. Bir yere bırakırsam, traktörün başında olmadan rahat edemem. Her şeyini kendi istediğim gibi yaptırırım. Boyama işlerini bile kendim kontrol ederim. Traktörün bakımını yapmak benim için sadece bir iş değil, bir tutku haline gelmiş durumda. Kendim aç gezip yorgun düşebilirim ama traktörüme bakmayı ve onun bakımlarını aksatmayı asla göze alamam. Çünkü traktörüm bizim ekmek teknemiz, hayat kaynağımız" dedi.

"Birçok hatıramızın bir parçası"

Traktörünün kendisi için çok değerli olduğunu belirten Durak, "Tarım işlerinde büyük bir yardımcım, aynı zamanda uzun yıllar süren ortak bir çalışma arkadaşım gibi. Onunla geçirdiğim zamanlar, verdiğim emekler bana büyük bir mutluluk ve tatmin sağlıyor. Her bir parçası, yıllar boyunca benimle birlikte çalışarak bir ömre bedel bir hizmet sundu. O yüzden ona bakmak, onu temiz tutmak benim için çok önemli. Bu traktör birçok hatıralarımızın bir parçası" diye konuştu.