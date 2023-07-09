İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak arasında kalan binalardan son 3’ünü de yıkarak yarım asırdır adeta kangren haline gelen sorunu çözdü. Çalışmaları takip eden İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler, "Mahalle sakinlerine hayırlı olsun. Burada bundan sonra ki hedefimiz sağlıklı bir açık alan ve ulaşım sistemi oluşturmak" dedi.

İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak arasında kalan ve kamulaştırma çalışmaları yapılan binalarda yıkım işlemlerini tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kamulaştırma işlemleri çerçevesinde yaklaşık bir buçuk yıl önce yıkımına başlanan 12 binadan kalan son 3’ünün de yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü’nün kısa süre içerisinde tamamlayacağı hafriyat çalışmaları sonrasında da bölge daha geniş bir hale gelecek ve değer kazanacak. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, Emlak İstimlak Müdürü Sinan Karadeniz ve Mehmet Ali Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Doğan ile birlikte yıkım işlemlerini takip etti. Heyet, son binadaki yıkım çalışması öncesi açıklamalarda bulundu.

Başkan Yardımcısı Cem Güler, "Mehmet Ali Paşa Mahallesi Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak’ta yaptığımız kamulaştırma sürecinin sonuna geldik. 2021 yılı şubat ayında başlamıştık. Mahkeme kararları ve kamulaştırma süreci tamamlandı. Vatandaşlarımızla görüşerek 11 parselde toplam 12 binada işlem yaptık. Bugün son 3 bina kaldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekibimiz bu 3 binayı yıkıyor. Uzun yıllardır kangren olan, vatandaşlarımızın da şikayet ettiği bir konuyu çözmüş olacağız. Bugüne kadar sorunsuz geldik. Bundan sonra ki hedefimiz sağlıklı bir açık alan ve ulaşım sistemi oluşturmak. Yangın, deprem ve sel baskınları gibi afetlerde açık alan ihtiyacı olan bir kentte yaşıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü, yıkım işleri tamamlandıktan sonra bu sokakta kentsel tasarım uygulayarak ulaşım ve açık alan kullanımı açısından uygun hale getirecek. Aydınlatmasıyla altyapısıyla yeniden düzenleyecekler. Mahalle sakinlerine hayırlı olsun. Diğer mahallelerimizde de sorun teşkil eden yerlerde bu çalışmaları zaman içerisinde yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Binalar tahliye edildikçe yıkım çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, "2021 yılında başladığımız çalışmalar sonucunda bugün son 3 binanın yıkımını gerçekleştiriyoruz. Yıkım bittikten sonra da hafriyatını kaldıracağız. Daha sonra da mahalle muhtarımıza danışarak yaptığımız kentsel tasarım çalışmalarını uygulayacağız. Komple asfalt, kaldırım ve ilgili kurumların yapacağı alt yapı çalışmaları sonrasında da dekoratif aydınlatma direkleriyle sokağın daha konforlu ve güvenli hale getireceğiz. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz" şeklinde konuştu.

"Mahallemizin yarım asırdır devam eden, kangren olmuş bir problemiydi bu"

Önemli bir sorunun halledildiğine dikkat çeken Mehmet Ali Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Doğan ise "Mahallemizin yarım asırdır devam eden, kangren olmuş bir problemiydi bu. Bu sorunu çözdüğü için öncelikle İzmit Belediye Başkanına teşekkür ediyoruz. Burada yaşayan insanlar yıllardır mustaripti. Bugünleri göremeden vefat eden birçok vatandaş var. Eski binalarda yaşamak zorunda kaldılar. Burası inşallah altyapı ve üstyapısıyla güzel bir sokağımız olur. Bu bölgemize yapılan en hayırlı hizmetlerden bir tanesi. Mahallemize şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.