Tokat Valiliği önünde bulunan yaklaşık 60 yıllık çınar ağacı bakıma alındı.

Tokat Valiliği önünde bulunan yaklaşık 60 yıllık çınar ağacı bakıma alındı.

Tokat hükümet binası yapıldığı yıllarda dikilen çınar ağacının gövdesinde çürüme meydana geldi. Tokat Belediyesi ekipleri tarafından ağacın çürüyen kısımlarında temizleme ve ilaçlama çalışması yapıldı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, ağacın gelecek nesillere aktarılması için yapılan bakım çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Valilik sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "Yaşatıyoruz. Çınarımızın gölgesi hep var olsun" mesajına yer verildi.