Denizli’de çeşitli nedenlerle liseyi okuyamayan meslek erbaplarının, seneler sonra diploma sahibi olduğu törende duygusal anlar yaşandı. Kimi usta 50 yıl sonra torunuyla diploma almanın mutluluğunu yaşarken, kimi de yaşama tutundurmak için böbreğini verdiği eşiyle törene katıldı.

Denizli’de alışılmışın dışında mezuniyet töreni düzenlendi. Geçmiş yıllarda ustalık belgesi almış fakat lise diploması olmayan meslek erbapları için Denizli Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezi tarafından diploma telafi programı düzenledi. Geçtiğimiz yıl programa 110 kişi başvurdu. Yaş ortalaması 40 olan programı 88 kişi başarıyla tamamlayarak lise diploması almaya hak kazandı. Programın tamamlanmasıyla aşçılık, elektrik tesisatı, erkek kuaförlüğü, kadın kuaförlüğü, otomotiv elektrikçiliği, fırıncılık gibi alanlarda katılımcılara dersler verildi. Bu dersleri başarıyla geçen 88 öğrenci diploma almaya hak kazandı. Okulun tamamlanmasıyla mezuniyet töreni düzenlendi. İlginç manzaraların oluştuğu törende diploma alanlar ustaların hayat hikayeleri davetlileri duygulandırdı.

Yarım asır sonra gelen diplomayı torunuyla birlikte ana 63 yaşındaki Cemal Gürsel Özdemir, “50 yıl önce ortaokuldan mezun oldum. Müdür Bey sağ olsun bizleri bu programa dahil etti. Öğretmenlerimiz bizlere çok iyi ilgilendi. Bire bir, yüz yüze ve internet üzerinde kalan dersler alarak bugün diploma almaya hak kazandık. Mezun olduk, çok sevinçliyiz. Benim çocuklarımın hepsi yüksek tahsil ediyor artık ben de bir lise mezunu oldum. Çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum. Bu programda emeği geçen bütün hocalarıma ellerinden öpüyorum. Saygılar sunuyorum” dedi.

“Eşimle birlikte başardık, tahsilime devam edeceğim”

Kendisine böbreğini veren eşiyle törene katılan 51 yaşındaki Hayrullah Tekin de, “Bundan 2 yıl önce böbreklerim iflas etti. Böbrek hastası oldum, diyalize başladım. Eşim, ‘Belki oluyorsa, tutuyorsa; ben seni tekrar hayata döndürmek istiyorum, sana böbreğimin bir tanesini vermek istiyorum’ dedi. Nakil olmak için Antalya’ya gittik, orada naklimizi olduk iyileştik. Ondan sonra hayallerimize başladık. Bizim hayallerimizde okumak vardı, tahsil vardı. Bu eksikliğimiz de tamamlamak için bu mücadeleyi verdik ve de şu an mezun olduk, bu güzelliği yaşadık, yaşattılar. Ama bunda en büyük destek eşim ve çocuklarım oldu. Şu anda üniversiteye devam etmek, üniversiteyi bitirip üniversite mezunu olarak hayatıma devam etmek istiyorum. Ancak çocuk olsam bu kadar mutlu olurdum. Yani o kadar mutluyum ki çocuklar kadar mutluyum. Şartlar, imkanlar buna el vermedi ama şu an bu fırsatı bize devlet sununca çok daha güzel oldu. Hayallerimizi gerçekleştiriyoruz şu an herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Babasının diploma sevincine ortak olan Rabia Tekin ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Bugün babamız diploma sahibi oluyor. Çok mutluyuz, gururluyuz. Daha doğrusu yaşı ilerledi, bir rahatsızlık geçirdi. Okuma hevesi içinde kalmıştı. Bu şekilde tamamladık, çok mutluyuz. Zor süreçler atlattık. Bugün bu konuya girmekten ziyade babamın bugünü kutlamayı istiyorum. Tekrardan hayata başladı, burası sayesinde tekrardan kendini buldu. Babamın yanındayız, her zaman olduğumuz gibi bugün de onunla birlikte olmaktan çok mutluyuz.”

Telafi programını 1.’likle tamamlayan Mustafa Deniz, “Yaklaşık 34-35 yıl kadar önce ortaokul diplomasını aldık. Daha sonra babamızın mesleği olan otomotiv sektöründe sanayiye atıldık. Tabii o zaman için bizi okutmadılar yani liseye göndermediler. Aradan yıllar geçti, 4 yıl çıraklık eğitime gittim, 3 yıl kalfalık eğitimini aldıktan sonra ustalık belgesini kazandık. Yıllar sonra devletimiz bize böyle bir imkan tanıdı. Mesleki eğitim programı adı altında belirli derslerimizi verdik, sınavlarda başarılı olduk. Artık lise diplomasını aldık. Hatta hafta sonu üniversite sınavlarına gireceğiz, inşallah başarılı oluruz. Çocuklarımız bırakın liseyi, üniversite bitirdiler. Biz liseyi bitiremedik, bu bizim için bir kazanç oldu. Çok mutluyuz, çocuklar gibi seviniyoruz. ‘Bana bir harf öğretenin kölesi olurum’ demişler, bizlere burada yardımcı olanların hepsine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” şeklinde konuştu.

Telafi programını başarıyla tamamlayan ustaları tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici de şunları kaydetti:

“Bugün mesleki eğitimde bizim için çok önemli, güzel bir gün. Diploma telafi programı yapıyoruz. Ustalık belgesine sahip olan ama lise diplomasına sahip olmayan 60-70 yaşına kadar her yaştan bugün öğrencilerimiz vardı. 88 öğrencimize bugün lise diploması ile buluşturduk. Öğrencilerimiz aileleriyle, çocuklarıyla, torunlarıyla beraber bugün lise diplomasına kavuştular. Mesleki eğitimde gelinen noktada artık bu hizmetlerimiz artarak devam ediyor. En güzeli ise bu öğrencilerimizin bu diplomalarını aldıktan sonra üniversite sınavına hafta sonunda yapılacak olan üniversite sınavına girecek olmaları bizi ayrıca mutu ediyor. Aldıkları diplomalar hayırlı uğurlu olsun. İnşallah istihdama dönüşsün, üretime dönüşsün.”