DÜZCE (İHA) – Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde hain terör örgütü mensuplarınca girilen çatışmada yaralanan Düzceli Asker Hamza Kurt’a Vali Cevdet Atay geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde hain terör örgütü mensuplarınca girilen çatışmada yaralanan Düzceli Asker Hamza Kurt’a Vali Cevdet Atay geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde hain terör örgütü mensuplarında düzenlenen saldırı sonrasında yaralanan Düzceli Asker Hamza Kurt, tedavisinin ardından memleketine döndü. Kaynaşlı’da ki baba ocağına dönen Sözleşmeli Er Hamza Kurt’u Vali Cevdet Atay, Kaynaşlı Kaymakamı Mustafa İkbal Ekşi, Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve kurum amirleri ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Atay, ailenin de her zaman yanlarında olduklarını belirtti.