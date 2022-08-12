Bozova Belediyesi tarafından yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzu çocuklar ve gençlerin vazgeçemediği mekan haline geldi.

Bozova Belediyesi tarafından yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzu çocuklar ve gençlerin vazgeçemediği mekan haline geldi.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy’un girişimleri sonucu Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Başkanlığının katkılarıyla 2020 yılında temeli atılan ve geçtiğimiz aylarda tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzu, Bozovalıların hizmetine açıldı. Gençlerin baraj, gölet ve sulama kanallarında yaşanan boğulma vakalarının önüne geçmek için yapılan havuzda haftanın 5 günü yüzme eğitimi veriliyor. Her biri 8 saatten oluşan 4 farklı seansta verilen eğitimlere 2 binde fazla genç ve çocuk katılıyor.

Bozovalı gençlerin ve çocukların serinlemek amacıyla girdikleri Atatürk Baraj Gölü ve sulama kanallarında boğulmaların önüne geçmek adına önemli bir projeye imza atan Belediye Başkanı Suphi yaptığı açıklamada, ‘Özellikle yaz aylarında sıcaklardan bunalan çocuk ve gençlerimizin girdikleri baraj göleti ve sulama kanallarında hemen hemen her gün acı haberler alıyorduk. Bozova Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin gönül rahatlığı ile uzman kurs öğreticilerimiz nezaretinde haftanın belirli günlerinde ve saatlerinde havuzumuzda yüzme eğitimleri almalarını sağlıyoruz. Böylece genç ve çocuklarımızın gönül rahatlığıyla serinledikleri yarı olimpik yüzme havuzumuzu hizmete sunmuş olduk. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu’na katkılarından ve desteklerinden dolayı şahsın, ilçem ve gençler adına teşekkür ederim” dedi.

Yarı olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Abdüsselam Öncü ise, “Başkanımız Suphi Aksoy öncülüğünde Bozova Belediyesi olarak her geçen gün çocuklarımız ve gençlerimiz için yeni proje ve eserleri hayata geçiriyoruz. Bugün burada incelemesinde bulunduğumuz yarı olimpik yüzme havuzu Belediye Başkanımız Suphi Aksoy’un katkıları ile ilçemize kazandırılmıştır. İki yıl önce Atatürk Baraj Gölünde yaşanan boğulmalar sonrası, ilçemizde hem boğulma vakalarının önüne geçmek hem de çocuk ve gençlerimizin gönül rahatlığı ile serinleyebilecekleri yüzme havuzunu kazandırma adına proje hazırlandı. Kısa sürede çalışmalarına başlanan projenin sonunda bugün görmüş olduğunuz bu güzel eseri ilçemize kazandırmış olduk. Çocuklar ve gençlerimiz için bu gibi eserleri ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz. İlçemize yapılan tüm hizmetlerden dolayı hem bir aile reis olarak hem de bir vatandaş ve belediye başkan yardımcısı olarak Belediye Başkanımız Suphi Aksoy’a teşekkür ederim” diye konuştu.

Yarı olimpik yüzme havuzunda yüzme kursu gören çocuk ve gençler de Belediye Başkanı Suphi Aksoy ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.