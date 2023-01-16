Sivas Şehit Adnan Saka Ortaokulu erkek voleybol takımı Tunceli’de yapılan grup müsabakalarında grup birincisi olarak Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı.

Sivas Şehit Adnan Saka Ortaokulu erkek voleybol takımı Tunceli’de yapılan grup müsabakalarında grup birincisi olarak Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı.

Okul Sporları Genel Müdürlüğünün 2023 yılı faaliyet programında yer alan “Yıldız erkekler voleybol grup müsabakaları” Balıkesir, Burdur, Çorum, Hatay, Kütahya, Mardin, Nevşehir, Rize ve Tunceli’de yapıldı.

Tunceli’de yapılan müsabakalara Sivas’ı temsilen katılan Sivas Şehit Adnan Saka Ortaokulu erkek voleybol takımı kıyasıya mücadele etti. 4 gün süren grup müsabakaları sonucunda Sivas Şehit Adnan Saka Ortaokulu erkek voleybol takımı gruplardan birinci çıkarak Türkiye yarı finaline katılmaya hak kazandı. Başarılı Sivas ekibi kupa ve madalyalarla ödüllendirildi.

Yıldız erkekler voleybol yarı final karşılaşmaları ise 5-8 Şubat’ta Adıyaman, Bayburt, Uşak ve Zonguldak’ta yapılacak. Burada birinci olan ekipler Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise kente başarıyla dönen Sivas Şehit Adnan Saka Ortaokulu erkek voleybol takımını ve antrenörlerini tebrik etti.