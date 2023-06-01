Konya’da sevgisiyle kavga eden Özgür Duran’ı engellemek isterken bıçaklayarak ölümüne neden olan ve 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker, cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından tekrar tutuklandı.

Konya’da 5 Şubat 2020 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi yanındaki Piri Reis Parkı’ndan geçen Kadir Şeker, Ayşe Dırla’ya şiddet uygulayan Özgür Duran’a müdahale etmek isterken Duran’ı bıçaklayarak ölümüne sebep oldu ve tutuklandı. Yerel mahkeme, Kadir Şeker’e "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası verirken, bu cezayı indirimle 12 yıl 6 aya düşürdü. Verilen bu karara yapılan itirazın ardından dosya İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi. Yapılan itirazı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Şeker’in aldığı 12 yıl 6 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu ve kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili olarak yapılan temyiz incelemesini tamamladı. Daire, Kadir Şeker’in cezasını fazla bularak bozdu. Kadir Şeker’in dosyası Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince incelenmesinin ardından, dosyaya ilişkin duruşma 5 Temmuz 2022 Salı günü yapıldı. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Kadir Şeker’in cezası 10 yıl 10 aya düşürülürken, tutukluluğunun devam etmesine karar verildi. Kadir Şeker’in avukatları ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazlarını kabul eden Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı görüşerek, dosyayı karara bağlayarak Kadir Şeker’in adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak tahliyesine karar verdi.

7 Temmuz 2022’de Akşehir Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye edilen Kadir Şeker hakkındaki 10 yıl 10 ay hapis cezası da Yargıtay tarafından onandı. Yargıtay’ın kararının ardından Covid-19 dolayısıyla 31 Temmuz tarihine kadar izinli olduğu bilinen Kadir Şeker, bugün Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Kadir Şeker, kalan cezasının infazı için cezaevine teslim edildi.