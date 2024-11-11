Birtakım programlar için Eskişehir’e gelen Yargıtay temsilcileri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah’ı ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak için Eskişehir’de bulunan Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Hüseyin Canan, Yargıtay 12. Ceza Dairesi Başkanı Ahmet Er, Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Abdullah Murat ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi Üyesi Fatih Akdoğan Eskişehir Adliyesine ziyarette bulundu. Başsavcı Üzeyir Karakülah ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak’ı makamlarında ziyaret ettiler. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.