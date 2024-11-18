Yargıtay Üyesi Muhammed Yavuz, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Sekreteri Atila Öztürk, HSK Teftiş Kurulu Başkanı Osman Nuri Yiğit, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Akın ve Avukat Hasan Oğuz Altınkaynak, Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi sınırları içerisinde yer alan tarihi Aizanoi Antik Kenti’ni ziyaret ettiler.
Ziyaret esnasında HSK heyetine Aizanoi Antik Kent’in köklü tarihi ve ilçenin zengin kültürel mirası hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu.
Çavdarhisar Kaymakamı Murat Ak, gerçekleştirdikleri nazik ziyaret dolayısıyla HSK heyetine teşekkür etti.
Kaynak: iha