Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay’a seçilen 10 yeni üyenin mazbata töreni yapıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay’a seçilen 10 yeni üyenin mazbata töreni yapıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 12 Ekim 2022’de Yargıtay’a seçilen 10 yeni üyenin mazbata töreni yapıldı.

HSK’da yapılan törene Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ da katıldı. Törende konuşan Bakan Bozdağ, "Bugün Kurulumuz tarafından en son Yargıtay üyeleri seçilen sayın üyelerimizin hem mazbatalarını teslim etme hem de cübbelerini burada giymeleri maksadıyla toplanmış bulunuyoruz. Evvela Yargıtay’a seçilen her bir arkadaşı gönülden tebrik ediyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum. Umarım ki meslek hayatlarının bundan sonraki kısmında bundan önceki gibi başarılarla dolu geçer. Sağlıklı sıhhatli başarılı yıllar diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Bozdağ, Yargıtay üyeliğine seçilen şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a mazbatasını verdi.

Törende, Necmi Apaydın, Deniz Gül, Alpaslan Azapağası, Sırrı Topluyıldız. Döndü Deniz Bilir, Ali Murat Soylu, Abdullah Alacahan, Nurullah Bodur. Hamit Yelken de mazbatalarını aldı.