İzmir’de üvey abisi Efecan Demirtaş’ı bıçaklayarak öldüren Alper Demirtaş’a yerel mahkemenin verdiği 17,5 yıl hapis cezasını fazla bulan Yargıtay kararı bozarken, yapılan yeniden yargılama sonrası sanığa 15 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

İzmir’de üvey abisi Efecan Demirtaş’ı bıçaklayarak öldüren Alper Demirtaş’a yerel mahkemenin verdiği 17,5 yıl hapis cezasını fazla bulan Yargıtay kararı bozarken, yapılan yeniden yargılama sonrası sanığa 15 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

21 Ekim 2019 tarihinde İzmir’in Bayraklı ilçesinde meydana gelen olayda, babaları aynı, anneleri ayrı kardeşler Efecan ile Alper Demirtaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Alper Demirtaş (22), ağabeyini bıçakladı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Efecan Demirtaş’ın (25) hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsi sonrası Efecan Demirtaş toprağa verilirken, gözaltına alınan Alper Demirtaş ise emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Alper Demirtaş hakkında ‘Kardeşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkemede ifade veren tutuklu sanık Alper Demirtaş, abisini bilerek öldürmediğini öne sürerek, “Uyuşturucu kullandığı için bizlere sürekli zarar veriyordu. Daha önce bizlere ölüm tehditlerinde bulunduğu için şikayetçi olmuştuk. Olay günü eve geldiğimde sokak ortasında kırık televizyon vardı. Yanında da abim oturuyordu ve ağzından köpükler çıkıyordu. Bana babamızı öldüreceğini söyledi. Eve çıktığımda dedemi de darp ettiğini, evdeki televizyonu da dışarı attığını öğrendim. Üvey annem durumu polise bildirdi. Gelen ekipler abimi alıp gitti. Ben de babama durumu anlattım ve eve gelmemesini söyledim. 1 saat sonra abimle konuşmaya karar verdim. Telefonla aradım ve parkta buluştuk. Ona neden böyle davrandığını sordum. O da ‘Ya beni ya babanı seçeceksin’ dedi. Kabul etmeyeceğimi söyledim. Belindeki bıçağı görmüştüm. Çok fazla bağırınca ‘Eve gidelim, konuşuruz’ dedim. Eve gittiğimizde yine kavga etmeye başladık. Sonrasında elinde bir bıçakla odaya girdi. Bana bıçakla saldırdı. Biri elime geldi. Kendimi savunurken elindeki bıçağı aldım. Panik halindeydim. Bıçağı rastgele salladım. Öldürme amacım yoktu” dedi.

Alper Demirtaş, yargılandığı yerel mahkemede ‘Kardeşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cinayetin haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getiren heyet, Demirtaş’ın cezasını önce 21 yıla, ardından da duruşmalardaki iyi hali nedeniyle 17,5 yıla indirdi. Avukatların itirazları sonrası dosya, istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

Yargıtay, cezayı fazla buldu

Kararın istinafta onanmasının ardından dosya bu kez Yargıtay’a taşındı. Dosyayı görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Efecan Demirtaş’tan kaynaklanan ve haksız tahrik oluşturan davranışların ulaştığı boyut dikkate alındığında sanığa fazla ceza tayini yapıldığına karar verdi. Daire, oy çokluğuyla kararı bozup, dosyayı yeniden İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Yargıtay’ın bozma kararı sonrası Alper Demirtaş, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıktı. Demirtaş tahliyesini talep ederken, savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, sanığı ‘Kardeşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa haksız tahrik indirimi uygulayıp, 19 yıl hapis cezası veren heyet, iyi hal nedeniyle de cezayı 15 yıl 10 aya düşürdü.