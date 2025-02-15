Yargıtay Cumhuriyet eski Başsavcısı Vural Savaş’ın ölüm yıldönümünde kabrini ziyaret edenin olmaması dikkat çekti.

Ankara’da 15 Şubat 2023 tarihinde tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybeden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş’ın kabri, ölüm yıldönümünde ziyaret edilmedi. Başsavcı Savaş, 1987 yılında Yargıtay üyeliğine seçilmiş, 1997 yılında ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olmuştu.

‘Erbakan’a siyasi yasak istemişti’

Türkiye’nin yakın siyasi tarihine 28 Şubat olarak geçen dönemin üzerinden aylar sonra Refah Partisi kapatılmış, yöneticilerine siyasi yasak gelmişti. Başta Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Şevket Kazan, Ahmet Tekdal, Şevki Yılmaz, Hasan Hüseyin Ceylan ve İbrahim Halil Çelik’e 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirildi. Dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş’ın "laik cumhuriyet ilkesine aykırılık eylemleri" nedeniyle hazırladığı iddianamede Refah Partisi programında yer alan ‘manevi kalkınmayı sağlamak’, ‘Adil Düzen Kurmak’, ‘Ağır Sanayiyi gerçekleştirmek’, ‘İslam ülkeleriyle olan ilişkileri artırmak’, ‘faizi kaldırmak’ gibi politikalar kapatılma davasının gerekçesi olarak görülmüştü.

Ölümünün 2’nci yıldönümünde eski Başsavcı Savaş’ın Ankara Gölbaşı Mezarlığı’nda bulunan kabri ziyaret edilmedi.