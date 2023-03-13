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Yargıtay Başkanlığı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi arasında “Hukuk Fakültesi öğrencileri Staj, Hukuk Kliniği Çalışmaları ve Eğitim İşbirliği Protokolü” imzalandı. İmza töreni, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ile Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Koyuncu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yargıtay Başkanlığı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi arasında “Hukuk Fakültesi öğrencileri Staj, Hukuk Kliniği Çalışmaları ve Eğitim İşbirliği Protokolü” imzalandı.

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