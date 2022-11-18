Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Karadeniz Gazı Projesi" ile ilgili, "Milletimiz adına devletimiz adına çok büyük bir kazanım. Gerçekten de Türkiye’ye lig atlatacak bir proje. Onun için bu milletin, devletimizin projesi. Bununla hepimiz gurur duyuyoruz" dedi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Karadeniz Gazı Projesi" ile ilgili, "Milletimiz adına devletimiz adına çok büyük bir kazanım. Gerçekten de Türkiye’ye lig atlatacak bir proje. Onun için bu milletin, devletimizin projesi. Bununla hepimiz gurur duyuyoruz" dedi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde çalışmaları devam eden Karadeniz Gazı İşleme Tesisi’ni ve Filyos Limanı’nı gezdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve TPAO Genel Melih Han Bilgin, heyete çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Heyet seyir terasındaki sunumun ardından saha gezisi gerçekleştirdi.

Filyos açıklarından karaya çıkacak olan gazın limandaki işleme tesisi inşaatını gezen heyet ardından gemiyle limana getirilen ve gazın borularla bağlantısını sağlayacak olan manifold tesisatı hakkında bilgiler aldı.

"Milletimiz için ekonomik anlamda büyük bir kazanım olacak"

Saha gezisi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 2023 yılının ilk aylarında milletle buluşacak olan gazın karaya çıkarılacağı bölgeye geldiklerini söyledi. Yargıtay Başkanı Akarca, projenin Türkiye’ye lig atlatacağının altını çizdi. Karadeniz Gazı Projesi’nde büyük bir emekle çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Akarca, "Bugün ülkemizin ve milletimizin gurur kaynağı olan Türkiye Yüzyılı’nın en önemli projelerinden doğalgazın çıkarıldığı yere geldik. Filyos Limanı’na geldik. Enerji Bakanımız, TPAO Genel Müdürümüz ve yetkililer bize gerekli açıklama ve sunumları yaptılar. Büyük bir memnuniyetle gördük ki gazın çıkarılmasına çok yakın noktadayız. İnşallah 2023 yılının ilk aylarında bakanımızın da ifade ettiği üzere milletimiz bu gazla buluşacak. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Enerji Bakanımıza, TPAO Genel Müdürümüze emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Milletimiz adına devletimiz adına çok büyük bir kazanım. Gerçekten de Türkiye’ye lig atlatacak bir proje. Onun için bu milletin, devletimizin projesi. Bununla hepimiz gurur duyuyoruz. Bunu bir kez daha bunu yakından müşahede ettik. 24 saat esasında üç vardiya olarak burada büyük emekle özveriyle işçisinden mühendisine kadar genel müdürüne kadar herkes işinin başında. Çok büyük bir özveriyle bunu yetiştirmeye çalışıyorlar. Milletimiz için ekonomik anlamda çok büyük bir kazanım olacaktır. Başta bizi burada misafir eden ve gerekli açıklamaları yapan Enerji Bakanımıza ve TPAO Genel Müdürümüze tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

"Ekonomik bakımdan bizim cari açığımızın azalmasına büyük katkı sağlayacaktır"

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit 2020 yılının ortalarında Sakarya Gaz Sahası’nda keşfedilen gazın karaya çıkartılacağı noktada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin tarafından bilgilendirildiklerini anlattı. Yiğit, yapılacak çalışmalarla yeni müjdeli haberler verileceğini ümit ettiğini ve beklediğini belirterek şöyle dedi:

"Bugün burada Filyos’ta Enerji Bakanımızın davetiyle bulunuyoruz. 2020 yılı ortalarında Batı Karadeniz Bölgesi’nde Sakarya Gaz Sahası’nda keşfedilen gazın karaya çıkacağı noktada bizleri bilgilendirdiler. Teknik bilgilerle desteklediler. Karaya çıkış noktasındaki tesisin geldiği aşamayı doğalgaz işleme tesisinin geldiği aşamayı bizlere sahayı gösterdiler. Oradaki çalışmaları gerçekten büyük gururla müşahede ettik. 2020 yılının Temmuz ayıydı sanıyorum, ilk müjdenin verildiği o tarihten bu yana çok kısa sürede bu gazın karaya çıkmasında ve karadaki işleme tesislerinin son aşamaya gelmesinde emeği geçen işçisinden, mühendisine kadar en üst düzey yöneticisine kadar Bakanımıza kadar olan kademede görev yapan bütün görevlilerimize özellikle çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde de yine tecrübeli teknik personeliyle ve sondaj gemileriyle yapacakları çalışmalar sonucunda milletimize yeni müjdeli haberler vereceklerini ümit ediyorum, bekliyorum. Bu proje hakikaten büyük bir proje. Sadece gazın halkımıza daha ucuz imkanlarla sunulmasının yanında ülkemize ve teknik personelimize, mühendislerimize kazandırdığı know-how teknik bilgi de önemli. Yine açık kaynaklardan bildiğimiz ülkemizin petrol ve doğalgazda yabancı kaynağa bağlıyız. Yüzde yüze yakın bir oranda. İnşallah bu gazın karaya çıkmasıyla beraber bu bağımlılık biraz daha azalacak. Ekonomik bakımdan da bizim cari açığımızın azalmasına büyük katkı sağlayacaktır. İnşallah ileride duyacağımız müjdeli haberlerle daha da ekonomiye yansımaları olumlu yönde olacaktır. Ben tekrar bu projede görev alan bütün çalışanlarımıza, en alt kademeden en üst seviyedeki yöneticilerimize kadar hepsine ayrı ayrı milletimiz adına teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun."

"Projeyi tamamlanmadan sahada gördük, şahidi olduk"

Sayıştay Başkanı Metin Yener, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan güzel haberler duyma ümidinde olduğunu ifade ederek, "Ülkemizin bu büyük gurur projelerinden doğalgaz projesinin aktarımının yapılacağı Filyos Limanı’nda Kanuni Sondaj Gemimizin önünde bize bu imkanı verdiği için öncelikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bir projeyi tamamlanmadan sahasında görmenin ne kadar önemli olduğunu bugün bir kez daha şahidi olduk. Projeler bittikten sonra perde arkasında mutfakta çalışan emeği bazen görmezden geliyoruz. Bugün bu mutfaktaki emeği bizzat gördük. Bu büyük projeyi ülkemize kazandırmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza, ekibine, şantiyelerimizde çalışan mühendislerimizden işçilerimize kadar herkese tekrar teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızdan da güzel haber duyma ümidiyle hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"Ülkemizi Süper Lig’e çıkartan projeyi ziyaret etmenin fırsatını yaşadık"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, “Ülkemize enerji ve teknoloji konusunda Süper Lig’e çıkartan böyle bir projeyi ziyaret etmenin fırsatını ve onuru yaşıyorum. Ülkemize bu projeyi kazandıran başta Cumhurbaşkanımız ve en alt düzeydeki işçiye kadar hepsinin eline emeklerine sağlık. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. İnşallah yeni projeleri bekliyoruz bakanımızdan" diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı’nın çok sağlam temeller üzerinde yükseldiğini gösteren proje"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de açıklamalarında yerin derinliklerindeki doğalgazın 84 milyonun refahına yansıyacağının altını çizdi. Türkiye Yüzyılı’nın çok sağlam temeller üzerinde yükseldiğini ve en önemli proje olduğunu da hatırlatan Şenel şöyle dedi:

"Bugün burada ülkemizin gurur kaynağı mega projelerden birinde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Burada başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız olmak TPAO Genel Müdürümüz ve burada çalışan yöneticilerimize saygılarımı sunuyorum. Binlerce yıl denizin binlerce metre altında yatan kaynağı bugün insanlarımızın, vatandaşlarımızın refahına, huzuruna katkı sağlayan bir projeyi başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm çalışanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Bu ülkemiz açısından çok önemli proje. Bu Filyos’la buluşacak olan yerin derinliklerindeki doğalgaz 84 milyonun doğrudan refahına yansıyacak bir proje. Türkiye Yüzyılı’nın çok sağlam temeller üzerinde yükseldiğini gösteren ve en önemli proje. Ülkemizin en temel ekonomik sorunlu alanlarından birisi enerji bağımlılığımız. Bu bağımlılık noktasında bu proje bir çare olacak. Önemli bir sonuç doğuracak. Ayrıca bu projeye sadece bir enerji projesi olarak görmek de mümkün değil. Çünkü bu proje çok disiplinli bir proje. Bakanımız ve genel müdürümüzden edindiğimiz bilgilerle burada know-how da ediniyoruz. Burada biz ciddi bir kapasite oluşturuyoruz. Ülkemiz adına ne kadar gurur duysak azdır. Her bir vatandaşımızın bundan mutlu olması gerektiği kanaatindeyim. Zira burada hem karadaki çalışmalar hem deniz derinliklerindeki çalışmalar ülkemiz açısından çok önemli bir tecrübe ve birikimi sağlıyor. Bu daha önümüzdeki yıllarda daha büyük projelerin habercisi olduğunu düşünüyorum. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olsun. Bugünkü buradaki yatırım Türkiye’nin son yıllarda yaptığı en önemli projelerden bir tanesi. Bu bir vizyon işi. Ufkun ötesini görmekle ilgili bir proje. Ufku görenler için yeterli bir proje olduğunu düşünmüyorum. Sahada baktığınızda çok bir şey görmüyoruz. Yerin altında çok ciddi, teknik, mühendislik çalışması var. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Ziyaretin anısına heyet Kanuni Sondaj Gemisi’nin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Heyete günün anısına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından maket gemi hediye edildi.