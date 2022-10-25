Yargıtay Başkanı Akarca ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin Türk Kızılayı “Kan Bağışı Etkinliği”ne destek olmak amacıyla Yargıtay Polikliniği’nde kan bağışında bulundu.

Yargıtay Başkanı Akarca ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin Türk Kızılayı “Kan Bağışı Etkinliği”ne destek olmak amacıyla Yargıtay Polikliniği’nde kan bağışında bulundu.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin Türk Kızılayı “Kan Bağışı Etkinliği”ne destek olmak amacıyla Yargıtay Polikliniği’nde kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı’nın “ Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun.” sloganıyla yürüttüğü kan bağışı kampanyasına destek vermenin mutluluğunu yaşadığını ve her fırsatta kan bağışına destek vereceklerini ifade eden Akarca, tüm Yargıtay üyelerini, daire başkanlarını, tetkik hakimlerini, Cumhuriyet savcılarını ve personeli kan bağışında bulunmaya davet etti.

Yargıtay Başkanlığı ve Türk Kızılay’ı işbirliğiyle Yargıtay Polikliniği’nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı’na “Kan Bağışı Etkinliği” kapsamında, Yargıtay Polikliniği’nde, 25-26 Ekim tarihleri arasında kan bağışında bulunulabilecek.