Yargıtay Başkanı Akarca, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Topluluğu Yönetim kurulunu kabul etti.

Yargıtay Başkanı Akarca, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Topluluğu Yönetim kurulunu kabul etti.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan Hukuk Topluluğu Yönetim Kurulunu kabul etti.

Hukuk Topluluğu tarafından, ülkemizdeki hukuk fakültesi öğrencilerinin kariyer hedeflerine katkı sağlama maksatlı ve önümüzdeki aylarda 8.’si gerçekleşecek olan “Hukukta Kariyer Günleri’23” etkinliğine davet edilen Akarca; öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da kabulde yer aldı.