Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay’ın ülkede içtihat birliğini sağlamasının en etkili aracının gerekçeli kararlar olduğunu ve gerekçeli kararın ise kaliteli adalet olduğunu söyledi.

Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde Cumhuriyetin 100. Yılında Hukunun Güncel Sorunları Sempozyum Programı düzenledi. Düzenlenen Programa Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sivas Baro Başkanı Fatih Sevim ve hukukçular katıldı. Programda konuşan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay’ın son yıllarda gerçekleştirdiği reformların, etik, şeffaflık ve adli kalite olmak üzere 3 ana sütun üzerine inşa edildiğini söyledi.

“Yargıda şeffaflığa ilişkin İstanbul beyannamesi geliştirildi”

Başkan Akarca Yargıtay liderliğinde 5 kıtadan 7’den fazla ülkenin yüksek mahkeme başkanları veya temsilcilerinin katılımıyla yargıda şeffaflığa ilişkin İstanbul beyannamesi geliştirildiğini belirterek, “Yargıtay 2017 yılında yüksek uluslararası standartları yansıtan bir yargı eli tesisleri geliştirmiştir. Evrensel dilde kabul gören temel etik metinlerini, rehberlerini eğitim programlarını bütçeye çevirerek hukukçuların ve toplumun istifadesine sunmuştur. Bunun yanında etik farkındalığının arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla başta hukuk klinik çalışmaları olmak üzere halka geçiş programlarını da başarıyla yürütmektedir. Reform çalışmalarımızın ikincisi ise yargıda şeffaflık oluşturmaktadır. Yargıtay liderliğinde 5 kıtadan 7’den fazla ülkenin yüksek mahkeme başkanları veya temsilcilerinin katılımıyla yargıda şeffaflığa ilişkin İstanbul beyannamesi geliştirilmiştir. 2019 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey’de kabul edilen beyanname, yargı bağımsızlığı ve yargıda dürüstlük kavramları üzerine temellendirilen Birleşmiş Milletler Standartları’na yargıda şeffaflık boyutunu da eklemiştir. Hepimizin üzerine titrediği yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı yargıda dürüstlük, yargının şeffaflığı ve hesap verimi ilkelerinin gerçek ve görünür olmasının en etkili yollarından biri kaliteli yargı iş gücüdür” dedi.

"Topluma daha iyi hizmet etmek için bir çok reform yapıldı"

Başkan Akarca, Topluma daha iyi hizmet etmek amacıyla Yargıtay’ın iç işleyişine ilişkili olarak birçok reform yapıldığını ve bu maksadıyla çeşitli mahkeme araçları ile kalite göstergeleri geliştirildiğini belirterek, "İş bileşenlerine ilişkin standartları takip edilmesi ve iş akışının hızlandırılması amacıyla dosya inceleme sistemi ve dosya eksik tamamlama sistemi faaliyete geçirmiştir. Yargıtay’ın uygulandığı bu sistem Avrupa adaleti etkinlik komisyonunun 2022 yılı raporlarında ve iyi bir uygulama örneği olarak gösterilmiştir. Yargıtay’daki daire başkanlarının, üyelerin teknik hakimlerinin ve cumhuriyet savcılarının görev tanımları ile iş analizleri yapılarak rehberlik niteliğinde ve askeri standartlar öngörülmüştür. Adli kalite alanında önemli bir yapısal reform da 13 ülkeden gelen yüksek mahkeme başkanları ve ülke başsavcılarının katılımı ile Yargıtay’ın ev sahipliğinde 2021 yılı Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz temiz mahkemelerde uluslararası mükemmeliyet ilkeleri geliştirmiştir. Yüksek mahkemelerin karakteristik özelliklerinin yanı sıra tüm mahkemeler açısından geçerli temel konulara ilişkin detaylı rehberlik içeren bu ülkelerin en iyi uygulama örneklerinin Yargıtay’da gerçekleştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kamunun güvenini sarsan farklı işlerin çıkmasına engel olacak"

Başkan Akarca, Yargıtay’ın hizmetlerine özelliklede kararlarına standartlar getirmesi kamunun güvenini sarsan farklı işlerin çıkmasına engel olacağını söyleyerek, "Yargıtayın ülkede içtihat birliğini sağlamasının en etkili aracı ise gerekçeli kararlardır, gerekçeli karar kaliteli adalet demektir. Tutarlı ve istikrarlı gerekçeli kararlar uyuşmazlıkların nasıl çözüleceği konusunda müşahhas ve detaylı bir rehberlik sunarak kanun önünde eşitliği sağlar ve yurt çapında içtihat birliğini güçlendirir, yargıya güveni arttırır. Ayrıca halkın yargıya duyduğu güvenin bu şekilde artacağını ilişkili olarak da bizde çok ciddi bir karar oluşturmaktadır. Bu nedenle gerekçeli kararların kalitesinin yükseltilmesi için geniş çerçeveli bir sistematik bir çalışma yürütülerek gerekçeli karar yatırım desteği geliştirilmiş ve uygulama sokulmuştur. Yargıtay’ın hizmetlerine özelliklede kararlarına standartlar getirmesi kamunun güvenini sarsan farklı işlerin çıkmasına engel olacağı gibi teknolojinin daha iyi şekilde kullanılmasına da imkan verecektir" şeklinde konuştu.