Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "2022 Yılı Değerlendirme Basın Toplantısı"na katıldı. Basın mensuplarına toplantının amacını aktaran Akarca, "Yıllık bilgilendirme toplantıları düzenlemek, yargının şeffaflığının ve topluma karşı hesap verebilirliğin bir gereğidir" dedi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "2022 Yılı Değerlendirme Basın Toplantısı"na katıldı. Basın mensuplarına toplantının amacını aktaran Akarca, "Yıllık bilgilendirme toplantıları düzenlemek, yargının şeffaflığının ve topluma karşı hesap verebilirliğin bir gereğidir" dedi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, basın mensuplarıyla birlikte "2022 Yılı Değerlendirme Basın Toplantısı" gerçekleştirdi. Toplantının amacı ve önemi hakkında konuşma gerçekleştiren Başkan Akarca, "Bu basın toplantısının amacı, Yargıtay’ın geçen yıl içinde yapmış olduğu çalışmalar, karşılaşılan zorluklar ve bunları aşmaya yönelik önlemler ile yargı reformu çalışmalarını içeren yıllık değerlendirmelerin yapılmasıdır. Yıllık bilgilendirme toplantıları düzenlemek, yargının şeffaflığının ve topluma karşı hesap verebilirliğin bir gereğidir" ifadelerine yer verdi.

"Basın, halkla bizim aramızda bir iletişim köprüsüdür"

Konuşmasında, halkın haber alması konusunda basının önemi vurgulayan Başkan Akarca, "Halkın adalet yönetimi konusunda haber almasında basının çok önemli bir rolü olduğunun farkındayız. Dolayısıyla, basın halkla bizim aramızda bir iletişim köprüsüdür. Sağlıklı, etkili ve güvene dayalı bir iletişim, halkın yargıya olan güveninin sağlanması veya artırılması bakımından büyük önem taşıyor" diye konuştu.

"Yeni binamızda çalışma sistemlerimiz oturdukça faaliyetlerimiz hız kazanmış ve profesyonelleşmiştir" diyen Akarca, "Daha önceden yüklü bütçelerle otellerin konferans salonlarında gerçekleştirdiğimiz ulusal ve uluslararası tüm sempozyumlar ve içtihat forumları artık konferans salonunda yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

2022 yılında yargı reformuna ilişkin faaliyetlerine de değinen Başkan Akarca, şöyle konuştu:

"Yargıtay’ın reform çalışmaları etik, şeffaflık ve adli kalite olmak üzere üç ana sütun üzerine inşa edilmiştir. 2017 yılında geliştirilen etik sistem ile 2019 yılında İstanbul Bildirgesi’nin Birleşmiş Milletlerde kabul edilmesi, Yargıtay’ın hem ulusal hem de küresel ölçekte somut etkiler doğuran önemli başarılardır. Bu yenilenme ve dünyadaki temyiz mahkemeleri arasında en iyi uygulama örneklerini geliştirme çabası gün geçtikçe ivme kazanarak devam etmektedir. Yapısal reformların üçüncü sütununu oluşturan ’adli kalite’ ise son iki yıldan beri en öncelikli çalışma alanımız olmuştur. Hepimizin üzerine titrediği yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, yargıda dürüstlük, yargının şeffaflığı ve hesap verebilirliği ilkelerinin gerçek ve görünür olmasının en etkili yollarından biri adli kaliteyi artırmaktır."

"2015 yılında tüm Yargıtay kararlarını istisnasız şekilde toplumun erişimine açtık"

2015 yılında tüm Yargıtay kararlarını toplumun erişimine açtıklarını belirten Akarca, "Yüksek mahkeme kararlarının erişilebilir olması, hukukun ülke çapında eşit şekilde uygulanması bakımından büyük önem taşır. Yargıtay Kararları Dergisi ve Yargıtay Dergisi ile 1975 yılından beri Yargıtay kararları yaygınlaştırılmaktaydı. Ancak bu yeterli olmadı. 2015 yılında tüm Yargıtay kararlarını istisnasız şekilde toplumun erişimine açtık. Şeffaflık ve hesap verebilirlik bakımından bu girişim önemli olmakla birlikte, yol göstericilik özelliği olmayan bazı kararların da herhangi bir filtraj olmadan internet sitesinde olması, emsal karar arayanların işlerini zorlaştırdı" şeklinde konuştu.

Stajlar ile meslek içi ve hizmet içi eğitimlere ilişkin istatistikleri ile ilgili de bilgi veren Başkan Akarca, şunları söyledi:

"2022 yılında 576 hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı Yargıtay’da staj yapmıştır. 146 hakim ve Cumhuriyet savcısı meslek için eğitime katılmıştır. 12 üniversiteden toplam 101 öğrenciye Yargıtay Başkanlığı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında staj eğitim programları düzenlenmiştir. Hizmet içi eğitimler kapsamında toplam 8 programla 496 personele eğitim verilmiştir."

’Toplam dosya sayısı 420 bin 287’

Akarca, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Yargıtay hukuk daireleri ile Hukuk Genel Kurulunda toplam 64 bin 126, ceza daireleri ile Ceza Genel Kurulunda 293 bin 233, Cumhuriyet Başsavcılığında ise 62 bin 928 derdest dosya bulunduğunu, 2022 sonunda Yargıtay’daki toplam derdest dosya sayısının 420 bin 287 olduğunu belirtti. Akarca, derdest dosya sayısının 2016 yılı sonunda 1 milyon 438 bin 785, 2017 yılı sonunda ise 1 milyon 179 bin 27 olduğu dikkate alındığı bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesi ile birlikte son 6 yıl içerisinde Yargıtay’ın derdest dosya sayısında önemli bir azalma olduğunun ortaya çıktığını da kaydetti.