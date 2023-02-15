Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Ömer Uğur Gençcan’ın görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin başkanını belirlemek için seçim yapıldı. Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğunun oyunu alan Gençcan, yeniden Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin başkanı oldu.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, görev süresinin dolması sonrası yapılan seçimde daire başkanlığına tekrar seçildi.

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