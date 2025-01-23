Yargı Reformu Stratejisi Belgesi'nin tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adalet teşkilatının her bir mensubunun kılı kırk yaran bir titizlikle yüksek bir vazife şuuruyla hareket etmesine büyük önem verdiklerini belirterek, adalet hizmetlerinin etkinliği kadar, vaktinde tecelli etmesinin de önemini her fırsatta vurguladıklarını kaydetti.ANKARA (İGFA) Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı'nca hazırlıkları tamamlanan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni kamuoyuyla paylaştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geniş katılımlı istişare sürecinin ve 1 yıldan fazla süren titiz çalışmanın ürünü olan 2025-2029 yıllarını kapsayacak Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlandığını kaydetti. Belgenin adalet alanında önceki çalışmalar otamamlayan ve yeni ihtiyaçları karşılayan bir yol haritası niteliğinde olacağını söyledi.

Yargı Reformu Stratejisi Belgesi Tanıtım Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ülke, millet ve adalet teşkilatı için hayırlı olmasını temenni etti.

#Canlı Yayın | Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı https://t.co/8AGCuXrFHz— T.C. Adalet Bakanlığı (@adalet_bakanlik) January 23, 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaletin devletin temeli olarak kabul edildiğini belirterek, Osmanlı'dan günümüze adaletin toplum yapısındaki önemine vurgu yaptı.

Adaletin, Türk milletinin tarihsel ve kültürel mirasında, devlet anlayışında merkezi bir yer tuttuğunu ifade etti. Yargı sisteminin etkinliğini artırmak adına çeşitli reformlar gerçekleştirdiklerini ve bu reformları sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Türk yargısının vasfını gelecekte daha da güçlendireceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi yanlış algıdan kaynaklanırsa kaynaklansın, hukuk karşısında kendini dokunulmaz görenler, şu gerçeği er ya da geç kabullenecekler: Hiç kimse hukukun üstünde değildir, layüsel değildir, imtiyazlı değildir. Suç işleyenler, suçta kibirlenenler, hukuka kast edenler, kim olursa olsun, yaptıklarının hesabını bağımsız Türk mahkemelerine vermek zorundadır. Dolayısıyla kanunun verdiği yetkiyle hukuksuzlukların peşine düşen yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, mahkemeler üzerinde baskı kuramaz, yargı camiamıza parmak sallayamaz. Geçmişte yargı mensuplarını hain terör saldırılarında kaybetmiş bir ülke olarak, hakim ve savcılarımız ile ailelerinin hedef gösterilmesini asla tasvip etmiyoruz" dedi.

YARGILAMA USULLERİ SADELEŞTİRİLECEK

Yeni Yargı Reformu Stratejisi’yle adaletin etkinliğine ve yargı mekanizmalarının ihtiyaçlarına yönelik yeni politikaları belirlediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, çözüm merkezli ve öngörülebilir bir adalet sistemi oluşturmayı, yargılama usullerini sadeleştirerek verimliliği artırmayı, yargıya ilişkin güven ve memnuniyeti daha da yükseltmeyi onarıcı ve telafi edici adalet uygulamalarını yaygınlaştırmayı, ceza adaleti sisteminin etkinlik ve caydırıcılığını tahkim etmeyi ve adalet hizmetleri ile adli bilimlerde dijital dönüşümü hızlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İLE KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN STANDARTLARI YÜKSELTECEĞİZ

İnsan Hakları alanındaki kurumsal kapasitemizi güçlendirecek; hazırlayacağımız yeni İnsan Hakları Eylem Planı ile hak ve özgürlüklerin daha etkin korunmasını sağlayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu gibi bireysel hak arama kurumlarımızın kurumsal yapısını ve uluslararası kuruluşlarla uyumluluklarını güçlendireceğiz. İfade ve basın özgürlüğü ile kişi hürriyeti ve güvenliğine ilişkin standartları yükseltecek; yeni hak arama yollarını çeşitli tedbir ve uygulamalarla tahkim edeceğiz. Makul sürede yargılanma hakkının temini için mahkemeler teşkilatının organizasyon yapısını tekrar tanzim edeceğiz. Ceza mahkemelerinin görev alanlarını yeniden düzenleyecek, ihtiyaç duyulan yerlerde yeni adliyeler kuracak, mahkeme sayılarını artıracak ve tek hâkimle çalışan bazı mahkemelerin heyet halinde çalışmalarını temin edeceğiz" diye konuştu.

NOTERLİK KANUNU YENİLENECEK

Tebligat işlemlerinde hataların azaltılması ve tebligatların hızlı yapılması için çeşitli tedbir ve uygulamaları hayata geçireceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kapsamda sade ve kolay bir tebligat usulü belirleyecek; tüm kamu görevlileri için elektronik tebligat alma zorunluluğu getireceğiz. Noterliklerin görev tanımlarını, yargının iş yükünü azaltacak şekilde tekrar düzenleyeceğiz. Noterlik Kanunu’nu yenileyecek; hukuk fakültesi mezunlarının görev alacağı yeni bir müessese olarak Noter Yardımcılığını sisteme kazandıracağız" diye konuştu.