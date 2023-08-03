Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in hayata geçirdiği ,Bursa’nın Karacabey İlçesi’nde balıkçılık yapan Adem Yılmaz 12 sene önce dostluk kurduğu Yaren Leylek ‘in arkadaşlığı film oluyor.

Yaren Leylek ve Balıkçı Adem’in hikayesi beyaz perdeye aktarılacak. Her yıl aynı yerde bir araya gelen Adem Amca ve Yaren’in binlerce insan tarafından takip edilen hikayesi 8 ağustos ‘ta motor diyecek. Mars dağıtım tarafından dağıtılacak film kasım ayında vizyona girecek. Yapımcılığını Sev Yapım’ın yönetmenliğini Gibi dizisinden tanınan Onur Uzun’un üstlendiği filmde Buğra Gülsoy, Hande Doğandemir, Azra Aksu, Seçkin Özdemir, Emir Ali Doğrul, Meral Çetinkaya, Tarık Pabuçcuoğlu, Murat Kılıç, Cenk Gürpınar, Kıvanç Talu (var böyle tipler), Işınsu Zırh, Alper Tüydeş gibi ünlü isimler yer alıyor.