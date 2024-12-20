Türkiye Yardım Sevenler Derneği Mudanya Şubesi üyeleri ve davetliler, kahvaltıda bir araya geldi.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Mudanya Şubesi Başkanı Nuray Uzer, "Toplumsal barışa daha fazla destek vermek ve burslu öğrenci sayılarımızı arttırmak için üyelerimizin aktif hale geleceği çalışma kolları oluşturduk.

Asrın felaketi 6 şubat depreminde genel merkezimiz aracılığıyla konteynır kent kurulmasına destek verdik. Büyük miktarda gelen bağışları ilçemize gelen depremzede ailelere destek olarak ulaştırdık. Üye sayımız 105’e ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Derneğimiz gönüllü yardım sevenlerin her geçen gün artarak sürmesi hepimizi mutlu ediyor. Atatürk Eğitim Burslu öğrenci sayımız 25 kişi olup, aylık ödeme miktarımız şimdilik bin 500 liradır. Bunun yanında ilköğretim seviyesinde öğrencilerimize öğle Yemeği desteği de sağlamaktayız. Elektrik, doğalgaz ve su fatura ödemeleri, ailelere gıda desteği düzenli olarak yaptığımız yardımlar arasındadır" dedi.