57 yıldır Almanya’ da işçi olarak çalışan Erzurumlu gurbetçi İsmail Hakkı Yazıcı Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına nakdî bağışta bulundu.

57 yıldır Almanya’ da işçi olarak çalışan Erzurumlu gurbetçi İsmail Hakkı Yazıcı Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına nakdî bağışta bulundu.

Uzun yıllar çalıştığı birikimini Mehmetçik Vakfına bağışlayan İsmail Hakkı Yazıcı, Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliğinde yaptığı açıklamada, Mehmetçik Vakfına bağış yapmanın kendisi için gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Yazıcı, şunları söyledi: “Canları pahasına vatan savunmasında görev alan tüm şehit ve gazi Mehmetçikleri minnetle anıyorum. Bayrağımızın dalgalandığı ülkemizde, birlik ve beraberlik içerisinde özgürce yaşıyorsak Mehmetçiklerimizin sayesindedir.”

Yazıcı, yaptığın bağışın terörle mücadele bağlamında silah ve mühimmat tedarik edilmesine katkı sağlayacağına inandığını da ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi Alp Arslan Eryılmaz, bağışçıya ay yıldızlı Türkiye haritasını takdim etti.

Eryılmaz, yapılan bu anlamlı bağışın, ülke düzeyinde toplumsal barış ve ulusal birliğin güçlenmesine katkıda bulunacağını belirterek, Yazıcı’ya teşekkür ederek ve şükranlarını sundu.

Eryılmaz, bu anlamlı davranışın herkese örnek olacağına inandığını ifade etti.