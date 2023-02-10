Eskişehir’de deprem bölgesine gönderilmesi için yardım kolileri hazırlanmaya devam ederken, ihtiyaç duyulan boş koli ihtiyacına yardımsever esnaflar cevap verdi.

Eskişehir’de deprem bölgesine gönderilmesi için yardım kolileri hazırlanmaya devam ederken, ihtiyaç duyulan boş koli ihtiyacına yardımsever esnaflar cevap verdi.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve toplam 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından, ülke genelinde adeta yardım seferberliği başladı. Yüzbinlerce insan imkânları doğrultusunda hazırladıkları yardım kolilerini afet bölgesine gönderiyor. Toplanan yardımların düzenli bir şekilde tırlara yüklenebilmesi için boş koli ihtiyacı oluşurken, yardımsever esnaflar bu ihtiyacı gidermek için seferber oluyorlar.

40 yıldır ambalaj ve kâğıt satışı yapan esnaf Bülent Vural, bu dönemde boş kolileri ihtiyaç duyan vatandaşlara değil sadece yardım bölgesine yardım gönderecek vatandaşlara verdiğini belirtti. Diğer esnaf arkadaşlarının da bu yardımı yapmaları önerisinde bulanan Vural, “Deprem sabahı boş kolileri kendimizde toplanması için şirket olarak karar aldık. Biz zaten diğer zamanlarda da ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz veriyorduk. Bu kriz zamanında vatandaşlara vermeyi bıraktık sadece deprem bölgesine yardım toplayıp koli ihtiyacı duyan kimseler için ayırmaya başladık. Vatandaşın şahsi işleri için vermiyoruz. Diğer işletmelerinde bu desteklerde bulunmaları işletmelerin boyutuna bağlı. O tür işletmeler satışını yapıp gelir elde etmeyi hedefliyor. Zaten çöpe giden veya geri dönüşüme gidecek kolileri toplayıp yardımcı olmak değerli” dedi.