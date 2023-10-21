Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sene başında okullara gönderilen ücretsiz ders kitaplarının ardından yardımcı kaynaklar da öğrencilerin sıralarındaki yerini aldı.

11 Eylül’de başlayan yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen 128 bin 500 ücretsiz ders kitabı Bayburt’taki okullara teslim edildikten sonra merkezi sınavlara girecek öğrenciler için 19 bin 500 yardımcı kaynak okullara ulaştırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ders kitapları ve yardımcı kaynakların dağıtım çalışmalarını yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, “Bakanlığımızca gönderilen ücretsiz ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynakları da öğrencilerimizin istifadesine sunmuş olduk. Velilerin herhangi bir ücret ödemesine gerek kalmadan yardımcı kaynaklar okullarımıza ve öğrencilerimize teslim edildi. Öğrencilerimizin ücretsiz kaynaklardan en verimli şekilde faydalanmasını umuyor, merkezi sınavlara hazırlanan öğrencilerimize kolaylıklar ve başarılar diliyorum.” dedi.

Eksik kalan kaynaklar, Bayburt Ortaokulundaki depodan temin edilebilecek.