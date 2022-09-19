Paris Hilton’a benzerliği nedeniyle ‘Yerli Paris Hilton’ olarak anılan sosyetik güzel Melisa Özmen, yardıma muhtaç çocuklara destek amaçlı kurduğu dernek ile çocuklara yardım eli değmesini amaçlıyor. Magazin dünyasının gündeminde de sıklıkla yer alan Özmen, başkanlığını üstlendiği Birumder Derneği’nin faaliyetleri ili ilgili yaptığı konuşmada, “yardıma muhtaç olan her çocuğa iyilikle dokunmak istiyoruz” dedi.

Paris Hilton’a benzerliği nedeniyle ‘Yerli Paris Hilton’ olarak anılan sosyetik güzel Melisa Özmen, yardıma muhtaç çocuklara destek amaçlı kurduğu dernek ile çocuklara yardım eli değmesini amaçlıyor. Magazin dünyasının gündeminde de sıklıkla yer alan Özmen, başkanlığını üstlendiği Birumder Derneği’nin faaliyetleri ili ilgili yaptığı konuşmada, “yardıma muhtaç olan her çocuğa iyilikle dokunmak istiyoruz” dedi.

Yardıma muhtaç olan her çocuğa iyilikle dokunmak istiyoruz

Paris Hilton’a benzerliği ile dikkat çeken Ünlü sosyetik güzel Melisa Özmen, başkanı olduğu derneğin faaliyetleri ve hedeflerine dair açıklamalarda bulundu. Özmen, “Yardıma muhtaç olan her çocuğa iyilikle dokunmak istiyoruz. Derneğimiz de bu amaç doğrultusunda kuruldu. Kurulduğumuz günden bugüne kadar sayısız çocuğa yardım eli uzattık ve birbirinden güzel projelere imza attık. Bundan sonra da hız kesmeden projelerimizi hayata geçirmeye ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz” diyerek derneğin faaliyet çerçevesini özetliyor.

“Annemin başlatmış olduğu bu iyilik dolu girişimi büyüterek ve genişleterek devam ettirmek istiyorum”

Başkanlığını yürüttüğü derneğin kendisi için önemine dikkat çeken Melisa Özmen, “Biliyorsunuz Birumder annem Tülay Özmen’in girişimleriyle çocuklar için kurulmuş bir yardım derneği. Bu açıdan da benim için önemi çok büyük. Annemin başlatmış olduğu bu iyilik dolu girişimi büyüterek ve genişleterek devam ettirmek istiyorum. Bu sayede de daha fazla çocuğa ulaşabileceğimizi, daha fazla çocuğun hayatına iyilikle dokunabileceğimizi biliyorum” diyerek annesinin kurucusu olduğu derneğin kendisi için önemini ifade etti.

“Yardıma muhtaç olan tüm çocuklar aslında bizim çocuklarımız”

Çocuklara yardım etmenin ne kadar önemli ve güzel bir duygu olduğuna da vurgu yapan Özmen, “Yardıma muhtaç olan tüm çocuklar aslında bizim çocuklarımız. Onlara yardım ederek hayatı yakalamalarını sağlamak, ülkemize yapabileceğimiz en güzel iyiliklerden biri. Bugün biz onlara el uzatacağız, onlar da yarınları inşa edecek” diye konuştu.

“Bu projeleri hazırlarken çocuklarımızın ihtiyaçlarını göz önüne alıyoruz”

Dernek çatısı altında çocuklara yönelik yeni projeler üzerinde de çalıştıklarını ifade eden sosyetik güzel Melisa Özmen, “BİRUMDER olarak çocuklarımız için yeni projelerimizi hayata geçirmek için de büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu projeleri hazırlarken de çocuklarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyoruz. Böylelikle onların hayatın gerisinde kalmayacağını, başta eğitim olmak üzere hayatın çeşitli yönlerini aksatmadan yollarına devam edeceklerinin bilincindeyiz. Yardıma muhtaç olan çocukları titiz bir çalışmanın sonucunda belirliyoruz. Kendi çalışmalarımız dışında bize bu konuda yapılan başvuruları da değerlendiriyoruz” dedi.