Sosyal belediyecilik vurgusuyla çalışan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında hasta ve engelli olduğu için iftar yemeği hazırlayamayan ve yardıma muhtaç olan ailelere her gün bin 300 öğün yemek ulaştırıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmet projelerine her gün yenilerini ekliyor ve ’sosyal belediyecilik’ profilini güçlendirmek için gündüz-gece demeden çalışıyor. Belediye bünyesindeki Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Büyükşehir Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) Ramazan ayında daha fazla insana el uzatmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sakarya’nın merkezine ve kentin dört bir yanına hizmet götüren sosyal birimler engelli, yaşlı olan ve kimsesiz yardıma muhtaç insanların bu mübarek ayda yeterli imkanlara sahip olabilmeleri için 24 saat sahada görev yapıyor.

Bu çerçevede depremin yıkıma uğrattığı şehirlerde iftar çadırları açan Büyükşehir, Sakarya’da da öğün yemeklerini vatandaşların kapısına kadar götürüyor. Kent merkezinde bir fabrika gibi çalışan Büyükşehir Aşevi’nde günün erken saatlerinde kaynamaya başlayan kazanlardan çıkan yemekler şehrin her noktasına ulaştırılıyor. Son verilere göre Sosyal Hizmetler Şubesi ve YADEM ekipleri, kendi yemeğini kendisi yapamayacak durumda olan yüzlerce vatandaşa her gün bin 100 öğün sıcak aşı kapılarından teslim ediyor. Ayrıca, iftar saatini dışarda geçiren ihtiyaç sahibi yaklaşık 200 vatandaş ise her gün orucunu Büyükşehir Aşevi’nde sosyal hizmet ekipleriyle birlikte açıyor. Sıcak yemeği kapılarından alan ve evlerine sıcak yemekleri ulaşan vatandaşların yüzlerindeki tebessüm ise Büyükşehir çalışanlarının tüm yorgunluğunu alıp götürüyor.

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, "Yemeğini kendisi yapamayan, engelli olan ve yaşlılık durumu bulunan vatandaşlarımızın iftar yemekleri bizim kazanlarımızda pişiyor. Sakarya’da yemek saatinde sofrasında sıcak aş olmayan hiçbir vatandaşımızın kalmaması için sahadayız, tüm kapıları çalıyoruz. Birlik ve beraberliğin zamanı olan Ramazan ayında tüm şehir bir aile olacağız. Huzurlu, bereketli bu ay inşallah hep bir arada olduğumuz bir bayrama kavuşur" denildi.