Şehitkamil’de görevli öğretmenler, Şehitkamil Belediyesi tarafından kendilerine sağlanacak maddi destek ile okul yapılmasını talep ettiler. Gaziantep Valisi Davut Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğretmenlerin talebini yerine getireceklerini söylediler.

Şehitkamil’de görevli öğretmenler, Şehitkamil Belediyesi tarafından kendilerine sağlanacak maddi destek ile okul yapılmasını talep ettiler. Gaziantep Valisi Davut Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğretmenlerin talebini yerine getireceklerini söylediler.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil sınırları içerisinde devlet okullarında görev yapan tüm öğretmenlere, bin 500 lira nakdi destek vereceklerini müjdelemişti. Ancak çok sayıda öğretmen Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu ve kendilerine sağlanan destekle okul yapılmasını istediler. Bu talebi değerlendiren Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, talebe karşılık okul yapılması kararını aldılar. Aldıkları kararı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu ziyaretinde duyuran Gaziantep Valisi Davut Gül, öğretmenlere bu davranışlarından ötürü teşekkür etti.

“Öğretmenlerimizin ismini vereceğiz”

Toplam 32 derslikli bir okul yapacakları, açılışı da 2023 yılında 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yapacaklarını söyleyen Gaziantep Valisi Davut Gül, “Geçtiğimiz günlerde okul müdürleri toplantısında, sağ olsun Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Bey, o toplantıda öğretmenlerimiz için kırtasiye yardımı şeklinde bir nakdi destek vermek istediğini söylemişti. Bu da tabii hem öğretmenlerimiz arasında hem okul müdürlerimiz arasında memnuniyet oluşturdu. Sonraki süreçte ise her ne kadar bu jest kendileri açısından onore edici, çok güzel bir şey olsa bile hem sendikalarımız hem okul müdürlerimiz hem de öğretmenlerimizden bize çok sayıda talep geldi. Bu talep ise özetle, bu nakdi yardımın öğretmenler adına bir okul yapılması ya da başka bir eser olarak taçlandırılması şeklindeydi. Normalde biz bugün buraya protokol yapmaya geldik ancak bu öneriyi Rıdvan Başkanımıza söylediğimizde kendisi de “Zaten biz bu bütçeyi ayırdık, öğretmenlerimiz bu bütçeyi nereye harcayın diyorlarsa biz oraya harcayalım” dediler. İnşallah bu parayla 32 derslikli bir okul yapacağız ve öğretmenlerimizin ismini vereceğiz. Önümüzdeki yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde de okulumuzun açılışını yapacağız. Ben başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Bey olmak üzere öğretmenlerimize, okul müdürlerimize, bütün eğitim camiamıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Gaziantep’te Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 hayırsever kampanyamızla 2023 yılında bir okul ile taçlandıracağız. Ben hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Öğretmen arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum”

Öğretmenlerin, sağlanacak desteğin kalıcı bir esere dönüşmesi adına istedikleri talebi seve seve kabul ettiklerini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben öncelikle Gaziantep Valimiz Sayın Davut Gül Bey’e teşekkür ediyorum. Bugün protokol imzalamak için bir araya gelecektik ancak Sayın Valimizin, milli eğitim camiası ile görüşmeleri sonucunda bizim öğretmenlerimize taahhüt etmiş olduğumuz kırtasiye yardımının kalıcı bir esere dönüşmesi noktasında taleplerinin olduğunu beyan edince, biz de “Baş üstüne” dedik. Yapılan yatırım Gaziantep’e yapılıyor. Ben öğretmen arkadaşlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Onlar da kendi şahıslarına verilecek olan bu ödeneğin bir yatırıma dönüşüp kalıcı bir esere dönüşmesi noktasında bir talepleri olmuş. Biz de bunu seve seve kabul ederiz. Sayın Valimizin göstermiş olduğu noktada 32 derslikli bir okulun bedeli ödenerek, öğretmenlerimizin adına, onların isimlerini taşıyacak şekilde taçlandırılmış olacak. Gaziantep’imize hayırlı olmasını diliyorum. Tabii burada 100. yılda 100 okul kampanyasının yenisinin başlaması söz konusu. Geçtiğimiz yıllarda bunu 100’ün üzerine çıkararak taçlandırmıştık. Gaziantep’teki hayırseverlerimize de teşekkür ediyoruz. Bize de öğretmenlerimizin ilk hayırsever oluyor olması bizim için ziyadesiyle mutlu edici bir olay. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Biz milletimizin emrindeyiz. Kaynak bu milletin ve bu millete hizmet edecek. Milletin evlatlarına hizmet etmesi noktasında bu yatırımın bir an önce hayata geçmesini hep birlikte inşallah takip edeceğiz. En kısa sürede okul protokolünü imzalayarak, okulumuzu teslim etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.