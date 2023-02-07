Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilimizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için yardım tırları Fethiye’den yola çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilimizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için yardım tırları Fethiye’den yola çıktı.

Fethiye Kaymakamlığı koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyası bünyesinde toplanan yardımlar tırlarla deprem bölgesine dualar eşliğinde uğurlandı. Fethiye İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Salonu’nu toplanan eşya ve gıdalar, el birliğiyle paketlendi. İçerisinde gıdadan kıyafete, içecekten kurtarma aletlerine ve çok sayıda ısıtıcı ve tüp tırlara yüklendi. Uğurlama törenine; Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, resmi kurumların yöneticileri, oda başkanları ve yetkililer ile vatandaşlar katıldı. Türk Kızılay’ı Fethiye şubesi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Fethiye Şoförler ve Otomobilciler Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye şubesi, Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi, TURSAB Batı Akdeniz Fethiye şubesi tarafından hazırlanan yardım malzemelerinden oluşan 3 yardım tırı Fethiye Müftüsü Kamil Oktay’ın dua okumasının ardından deprem bölgesine gönderildi.

“Fethiyeliler Birlik Oldu”

Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, “Fethiyeliler birlik oldu. İlçe kaymakamlığı olarak yardım toplamaya devam ediyoruz. Tırlarımız hataya yola çıkıyor. İnşallah sağ salim varırılar. Herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Fethiye’den gönderilen malzemelerin dışında oda başkanlarının aracılığıyla Antalya’dan satın alınan 18 konteynırın da deprem bölgesine ulaşacağı öğrenildi.