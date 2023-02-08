Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Biga Kaymakamlığı ve Biga Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası ile toplanan yardımlar bölge halkına ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Biga Kaymakamlığı ve Biga Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası ile toplanan yardımlar bölge halkına ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgeye insani yardım malzemeleri ulaştırılıyor. Bu çerçevede Biga Kaymakamlığı ve Biga Belediyesi tarafından Biga’da düzenlenen yardım çerçevesinde toplanan battaniye, ısıtıcı, mont, bot, atkı, bere, kazak, çocuk bezi, bebek maması, kuru bakliyat, un, salça, tuz, sıvı yağ, tuvalet kağıdı, şampuan ve sabun gibi ihtiyaç malzemeleri taşıyan 3 TIR bölgedeki depremzedelere ulaştırmak üzere İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesiyle bölgeye gönderildi.