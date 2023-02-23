Dualarla uğurlanan tırda toplamda, 12 ton gıda malzemesi, 470 soba ve teçhizatı bulunmakta.

Bu kapsamda Ağrı İl Müftülüğü, ve Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şubeleri öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan soba ve gıda malzemeleri dolu tır, Ağrı İl Müftüsü Celal Büyük’ün katıldığı uğurlama töreniyle Malatya’ya uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde "Türkiye İçin İyilik Vakti" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası sürüyor.

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