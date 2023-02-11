Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 şiddetinde ki depremler sonrasında afet bölgesindeki depremzedelere ulaştırılmak üzere Erzincan’da yardım toplama kampanyası devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 şiddetinde ki depremler sonrasında afet bölgesindeki depremzedelere ulaştırılmak üzere Erzincan’da yardım toplama kampanyası devam ediyor.

Kampanya dahilinde Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonu ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanları tarafından toplanan gıda ve hijyen malzemelerinin yüklü olduğu yardım tırı, Vali Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile hastane personelleri tarafından deprem bölgesine uğurlandı.

Duyarlılıklarından dolayı sağlık personellerine teşekkür eden Vali Makas, depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Erzincan genelinde Valilik koordinesinde devam eden yardım kampanyasına destek veren tüm vatandaşlara teşekkür etti.