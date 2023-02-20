Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan yardım tırı Altınözü’ye ulaştı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan yardım tırı Altınözü’ye ulaştı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan yardım tırı Hatay’ın Altınözü ilçesindeki vatandaşlara ulaştı. Günlük temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanan oyuncak, uyku tulumu, soba, odun deprem bölgelerinde ki görevli personellere teslim edildi. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol konu ile ilgili, “Bir yardım tırımız daha deprem bölgesine ulaştı. Biz oradaki vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için imkanlarımızın yettiğince hazırlık yapmaya devam edeceğiz. Bu süreçte emeği geçe herkese çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlerim, öğrencilerim, saygıdeğer velilerimiz tüm Bilecik halkımız elinden geleni yaptı ve yapmaya devam ediyor” dedi.