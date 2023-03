Hakkari’de temel gıda malzemelerinin yer aldığı tır, deprem bölgesine uğurlandı.

Hakkari Valiliği himayelerinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde “Türkiye İçin İyilik Vakti” sloganıyla başlatılan yardım kampanyası başlatıldı. İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Hakkari Şubesi öncülüğünde hazırlanan gıda kolilerini taşıyan tır deprem bölgesine uğurlandı. Uğurlama töreninde konuşan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, din görevlileri ve Hakkari halkının deprem bölgesine olan duyarlılığı her halükarda kendini göstermeye devam ediyor. Depremin ilk gününden bu güne aynı heyecanla bir şeyler yapmanın, deprem bölgesi yaralarının sarılmasına katkıda bulunmanın gayreti içerisindedirler. Nakdi yardım dedik, itiraz etmediler. Cenaze tekfin ve tedvin işlemleri için malzeme istedik ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Fitre ve zekatlarınızı deprem bölgesine gönderir misiniz dedik hemen dediler camilere sergi serdik. Bugüne kadar görülmemiş destekte bulundular. Önümüz Ramazan, deprem mağdurlarının temel gıda maddelerine ihtiyaçları var dedik kısa bir süre içerisinde bir tır dolusu gıda kolisi bağışladılar. Aynı duyarlılığı ülkemizin her köşesinde görmekteyiz. Allah bu milletin ayağına taş değdirmesin. Olaylar karşısındaki bu duyarlılığımız devam ettiği müddetçe her türlü sıkıntı ve bela ile kolayca baş edebiliriz. Yaralarımızı kısa bir süre içinde sararız. Yeter ki birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Yeter ki diğerkamlık duygusuna sahip olalım. Peygamber efendimizin dediği gibi kendimiz için istediğimizi mağdur kardeşlerimiz için de isteyelim. Kolileri bağışlayan vatandaşlarımız, toplanmasına vesile olan görevlilerimiz ve araç tahsisinde bulunan İl Özel İdare Sekreterliği yetkilileri ile Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerine teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Müftü Fakirullahoğlu tarafından yapılan dua ile yardım malzemelerini taşıyan tır deprem bölgesine uğurlandı.