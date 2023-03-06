Deprem bölgesine destek için gönderilen yardım malzemelerini çalarak Tekirdağ’daki ikametine getirdiği bilgisi üzerine adliyeye sevk edilip serbest bırakılan emniyet personeli, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının karara itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Deprem bölgesine destek için gönderilen yardım malzemelerini çalarak Tekirdağ’daki ikametine getirdiği bilgisi üzerine adliyeye sevk edilip serbest bırakılan emniyet personeli, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının karara itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası takviye olarak Hatay’a gönderilen Tekirdağ Emniyetinden Y.I. isimli emniyet mensubunun, deprem bölgesine gönderilen yardım malzemelerini resmi araca yükleyerek Tekirdağ’a getirdiği iddia edilmiş, konu ile ilgili Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis memurlarının şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü harekete geçmişti. Polis ekiplerinin yapmış olduğu kamera tespit çalışmalarında Y.I.’nın ikametinden çok sayıda yardım malzemesini (ısıtıcı, köpek maması, kadın pedi ve benzeri malzemeleri) evine çıkardığının tespit edilmesi üzerine şahıs gözaltına alınarak, hakkında ’yağma’ suçundan adli işlem yapılmıştı.

Yeniden yakalanıp tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Y.I., tutuklama talebiyle çıkarıldığı mahkemece adli kontrol talebiyle serbest kalmıştı. Daha sonra bu karara Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca itirazda bulunulması üzerine Y.I. yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Y.I., tutuklanarak cezaevine gönderildi.