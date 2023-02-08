Bilecik Bayırköy Belediyesi’nin deprem bölgesine yardım malzemesi gönderdiği araçlar Elbistan’a ulaştı.

Bilecik Bayırköy Belediyesi’nin deprem bölgesine yardım malzemesi gönderdiği araçlar Elbistan’a ulaştı.

Bayırköy Belediyesi tarafından deprem bölgesine gönderilen 2 yardım aracı ve 6 personel akşam saati itibari ile Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine ulaştı. Belediye tarafından yardım kampanyasının devam ettiğini belirten Bayırköy Belediye Başkanı aynı zamanda Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman vatandaşların yapacağı tüm yardımları belediye binasının giriş katına getirmeleri gerektiğini ifade etti. Konu ile ilgili yaptığı açıklama Başkan Yaman, “3’ncü aracımızda dolduğunda yola çıkacak. Birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum Rabbim sizlerden razı olsun” dedi.