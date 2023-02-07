Düzce Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonu ile hazırlanan 2 sıcak yemek yapmaya uygun araç, 1 çeşitli yardım malzemelerinin bulunduğu tır, 3 adet de çeşitli yardım malzemelerinin yer aldığı araç olmak üzere toplam 6 araç araç Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gitmek üzere yola çıktı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonu ile hazırlanan 2 sıcak yemek yapmaya uygun araç, 1 çeşitli yardım malzemelerinin bulunduğu tır, 3 adet de çeşitli yardım malzemelerinin yer aldığı araç olmak üzere toplam 6 araç araç Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gitmek üzere yola çıktı.

Deprem yardım konvoyu ile birlikte Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Aksan, Yönetim Kurulu Üyeleri Rıza Yıldız, Ercan Coşkun ile beraber hareket etti.

Konvoyun hareketi sırasında açıklamalarda bulunan Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık; “Bugün burada odamızın organizasyonunda 2’si yemek üretim aracı ve 3’ü yardım malzemelerinden oluşan 5 araç ile yine çeşitli yardım malzemelerinden oluşan 1 tırımızla birlikte Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine doğru hareket edeceğiz. Meclis Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Meclis Üyelerimiz ve bu organizasyonu hazırlamamızda emeği geçen üyelerimiz ile hazırlık sürecinde görev alan çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yardımlar devam etmeli. Biz de bu yardımları bölgeye ulaştırdıktan sonra yeniden çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak felaketlerde yaşamlarını yitiren vatandaşlarımızı Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tüm milletimize geçmiş olsun.