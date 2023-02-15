Adıyaman’a gönderilen yardım kolisi içerisinden bir miktar para ile birlikte çıkan not Vali Numan Hatipoğlu’nu duygulandırdı.

Adıyaman’a gönderilen yardım kolisi içerisinden bir miktar para ile birlikte çıkan not Vali Numan Hatipoğlu’nu duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli deprem afeti sonrasında başlatılan yardım seferberliğine 7’sinden 70’ine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tokat’ta toplanan yardım malzemeleri Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine gönderildi. Yardım kolilerinin içinden bir miktar para ile not kağıdı çıktı. Görevliler tarafından bir poşet içerisindeki para ve not kağıdı deprem bölgesinde görevlendirilen Tokat Valisi Numan Hatipoğlu’na ulaştırıldı. Vali Hatipoğlu, Meryem Günal isimli kız çocuğunun kalp resimleri ile süslediği kağıtta “Sizi Çok Seviyorum, Kumbaramdaki bütün paramı size gönderiyorum” şeklinde sözlerini okuduğunda duygusal anlar yaşadı. Vali Hatipoğlu, “Meryem’e selam gönderiyor, alnından öpüyorum. Bu duyarlılığını unutmayacağız. Ülkemizi sizler var edeceksiniz, umudumuz sizlersiniz” dedi.