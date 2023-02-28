Bozüyük Muhtarlar Derneği topladıkları yardım kolilerini Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk’e teslim etti.

Bozüyük Muhtarlar Derneği topladıkları yardım kolilerini Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk’e teslim etti.

Bozüyük Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Terle yönetim kurulu üyeleri ile birlikte muhtarların katkılarıyla depremzede vatandaşlar için toplanan gıda yardım kolilerini Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk’e teslim etti. Kaymakam Öztürk, bu duyarlı davranışlarından dolayı muhtarlara teşekkür ederek, “Devletimizin ve milletimizin tüm imkânları ile depremzede vatandaşlarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.