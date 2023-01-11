Ordu’da, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz dağıtılan yardım kömürlerini satın alarak, para karşılığı sattığı iddia edilen bir kişi yakalandı.

Ordu’da, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz dağıtılan yardım kömürlerini satın alarak, para karşılığı sattığı iddia edilen bir kişi yakalandı.

Olay, Altınordu ilçesi Subaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın (SYDV) ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttığı ve üzerinde ‘para ile satılamaz’ ibaresi bulunan 25 kilogramlık kömür torbalarının satıldığına dair ihbar alındı. İhbarı değerlendiren ekipler, İsa A.(40) isimli şahsın kömürlerin torbasını vatandaşlardan 38 TL’ye alıp 50 TL’ye sattığı iddiası üzerinde şahsı yakaladı.

Yakalanma öncesi İsa A.’nın iş yerine müşteri gibi giden bir kişi o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Görüntülerde İsa A.’nın her kömürü satın almadığı, seçerek satın aldığı konuşmaları yer alırken, bazı insanların ise nakit paraya ihtiyacı olduğu için satış yaptığı sözleri yer alıyor.

Deposunda yaklaşık 200 torba kömür bulunan ve hakkında adli işlem başlatılan İsa A., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.